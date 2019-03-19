الصحة العالمية تعلن عن وفاة 166 شخص بوباء الكوليرا

كشفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن وباء الكوليرا حصد أرواح أكثر من 166 شخصاً في مختلف محافظات اليمن خلال أقل من 3 أشهر، وتحديداً منذ مطلع العام الجاري 2019.
وذكرت إحصائية لمكتب المنظمة في اليمن نشرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا)، أنه تم تسجيل 97 ألف و101 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة بسبب مرض الكوليرا من بداية العام وحتى 14 مارس الجاري.
وأوضحت الصحة العالمية أن محافظة إب وسط اليمن تصدرت عدد الوفيات بالجائحة الجديدة لوباء الكوليرا مسجلة 33 حالة وفاة تلتها ريمة 26 حالة وذمار 20 حالة ثم عمران 15 حالة وصنعاء 14 حالة وفاة.
وأكدت المنظمة العالمية ارتفاع معدلات الوفيات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 50 ألف و395 إصابة مثلت 51.9 في المئة من إجمالي الحالات المشتبهة بالمرض، مشيرةً إلى أن كبار السن والأطفال هم الفئات العمرية الأكثر عرضة للوفاة تبعا للإصابة بالمرض.
وقال أحد مستشاري مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة "كونا"، إن المرض الآن مستوطن في معظم مناطق البلاد ما يعني أنه سيستمر في الظهور لسنوات.
وأكد أن مكافحة الوباء تقتضي تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير مياه صالحة للشرب وتحسين البنى التحتية وزيادة التوعية بأهمية النظافة الشخصية والتخلص الامن من المخلفات والنفايات.
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