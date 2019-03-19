الشرعية ترفض عقد أي جولة محادثات قبل تنفيذ إتفاق السويد

رفضت الحكومة الشرعية بشكل قاطع عقد أي جولة محادثات سلام قبل تنفيذ إتفاق السويد، حسبما نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية .

وبحسب الصحيفة، فقد رُحِّلت الجولة المقبلة من محادثات السلام في اليمن إلى أجل غير مسمى بعد تعثر تنفيذ اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإيرانية تنفيذه.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حاول ترتيب عقد جولة مشاورات يقول إنها ستكون موافقة لبدء تنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، إلا أن الشرعية رفضت ذلك بالمطلق.

وأكدت أن على الأمم المتحدة تسمية الميليشيا كطرف معرقل للسلام، وأن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ ما يراه مناسباً في حقهم، وأن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض مقابلة غريفيث عند زيارته الأخيرة إلى الرياض وأحاله إلى نائبه الفريق علي محسن صالح.

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وطبقاً لهذه المصادر فإن الشرعية أكدت للمبعوث الدولي أنها قدمت كل التنازلات الممكنة في سبيل إنجاح مهمته في إقناع الميليشيا بالانسحاب بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، لكن الميليشيا ترفض ذلك وتطالب بأن يتم استبعاد مسألة التحقق من هويات القوة المحلية، كما ترفض منح الأمم المتحدة صلاحيات تفجير الألغام التي نزعت من تلك المناطق.

المصادر أكدت أن اتفاق السويد بشأن الحديدة معطل حتى اللحظة ولم ينفذ منه شيء وسط صمت أممي غير مفهوم. وقالت إن ذلك انعكس بالكامل على بقية الاتفاقات المبرمة في العاصمة السويدية وامتد هذا الأثر إلى التحضيرات التي كانت تجريها الأمم المتحدة لجولة مشاورات جديدة بخصوص الحل السياسي الشامل والتي كان يؤمل أن تعقد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

ومنعت ميليشيا الحوثي كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد من زيارة ميناء راس عيسى، بحسب ما أعلن العميد عسكر زعيل عضو الفريق الحكومي في محادثات السويد.