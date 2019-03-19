شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن دولة خليجية متورطة في اختطاف خمسة ضباط سعوديين من محافظة الجوف اليمنية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تزايدت الأنباء المتضاربة حول حادثة احتطاف ضباط سعوديين في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، وجه الاتهام فيها لقبائل تقع على الشريط الحدودي مع السعودية.

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وأوردت وسائل إعلام محلية وعربية نقلا عن مصادر وصفتها بالأمنية" ضلوع المخابرات القطرية في الحادثة".

وأتهمت المصادر" دولة قطر عبر مخابراتها في اختطاف خمسة ضباط سعوديين من مناطق في محافظة الجوف، عبر أجندة قبلية موالية لها وتدين بالولاء لحزب الإصلاح، فرع الأخوان المسلمين في اليمن".

ولفتت المصادر إلى " أن عملية الاختطاف تمت في مناطق سيطرة ونفوذ حزب الإصلاح".

وكان قد اختطف مسلحون مطلع الأسبوع الماضي خمسة ضباط سعوديين من المناطق الحدودية اليمنية السعودية شمال شرق البلاد، أثناء قيامهم بمهمة عسكرية مساندة لقوات الجيش الوطني ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية.