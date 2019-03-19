ميليشيا الحوثي تتحول إلى عصابة دولية كبرى للإتجار في الآثار

استولت جماعة الحوثي المسلحة على آلاف القطع الأثرية النادرة، بعد إحكام سيطرتها في العديد من المناطق اليمنية.

وشرعت الجماعة الإنقلابية المسلحة في المتاجرة بالأثار بالطرق الغير مشروعة، وبدأت بالفعل بيع التاريخ اليمني الذي لايُقدر بثمن.

وأعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، أن الحوثيين استولوا على آلاف القطع الأثرية من القسم الخاص بالآثار بجامع الصالح، واختفت بالكامل منذ سيطرة الجماعة المسلحة عليه مطلع ديسمبر 2017.

وطالبت الهيئة القيادات الحوثية بتسليم القطع الأثرية النادرة، لإيداعها المتاحف والحفاظ عليها خاصة لأنها تعود للعصور القديمة ومنها كنوز حميرية قديمة من الذهب الخالص.

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ولفتت هيئة الآثار إلى أن القطع التي سطت عليها المليشيا من جامع الصالح، تُعد كنوزا لا تقدر بأي ثمن، مشيرة إلى تورط الجماعة المسلحة في عمليات تهريب الكثير من القطع الاثرية النادرة، حيث لا يهمها أن تفقد اليمن إرثا هو ملك للجميع لا يمكن تعويضه.

وسبق للحكومة الشرعية أن حذرت مرارًا من بيع الآثار، والمخطوطات اليمنية في السوق السوداء للفن بالولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.

وتداولت وسائل الإعلام في وقت سابق، اتهامات عديدة طالت تنظيم القاعدة والحوثيين بالإتجار في الآثار اليمنية لتمويل الحرب النكراء ضد الشعب اليمني.