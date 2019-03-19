اقتراب عودة الرئيس اليمني إلى بلاده بكامل طاقم الحكومة الشرعية

كشف جعبل طعيمان، عضو مجلس النواب اليمني، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن نية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، للعودة بكامل طاقم الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن - جنوب اليمن، ومن يرفض منهم سيتم إقصائه.

وكتب "طعيمان" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، "سيوجه رئيس الجمهورية دعوة إلى جميع البعثات الدبلوماسية للعودة إلى المحافظات المحررة، وترقبو قرار العودة الذي طال انتظاره".

وأضاف "طعيمان"، "إن الرئيس هادي سيصدر قرار بتعيين بدلاء لمن يرفضون العودة إلى داخل اليمن من طاقم الحكومة الشرعية".

ويقيم الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض منذ مطلع 2015، تخللها عدة زيارات إلى محافظات عدن وحضرموت ومأرب.