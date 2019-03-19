تورط مخابرات قطر والإخوان المسلمين باختطاف ضباط سعوديين في اليمن

كشفت وسائل إعلام يمنية وعربية، عن تورط المخابرات القطرية في حادثة اختطاف خمسة ضباط سعوديين في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. ووجه الاتهام في عملية خطف الضباط السعوديين إلى قبائل تقع على الشريط الحدودي مع السعودية، وذلك بالتعاون مع حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المخابرات القطرية.

وقالت مصادر أمنية، إن دولة قطر عبر مخابراتها متورطة في اختطاف خمسة ضباط سعوديين من مناطق في محافظة الجوف، عبر أجندة قبلية موالية لها وتدين بالولاء لحزب الإصلاح، فرع الأخوان المسلمين في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف تمت في مناطق سيطرة ونفوذ حزب الإصلاح.

وكان قد اختطف مسلحون مطلع الأسبوع الماضي خمسة ضباط سعوديين من المناطق الحدودية اليمنية السعودية شمال شرق البلاد، أثناء قيامهم بمهمة عسكرية مساندة لقوات الجيش الوطني ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية.