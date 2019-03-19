جبهة جديدة بعد حجور تشتعل على الحوثيين وسقوط مجزرة مروعة في صفوفهم بينهم قيادات كبيرة (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - احرزت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران. واستعادت قوات الجيش السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، اخر معاقل المليشيا الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز. Advertisements وحقق الجيش الوطني هذه التقدمات من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم وبمساندة من قوات التحالف العربي. وبالتزامن مع المعارك الميدانية شنت مقاتلات التحالف وطيران الاباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية وتعزيزاتهم. وخلفت المعارك وغارات التحالف اكثر من عشرين قتيلا وعشرات الجرحى ومن بين القتلى قائدين ميدانيين هما مشرف مربع مديرية باقم ومجز اصيل الخولاني والمدعو ابو رضوان المؤيد.

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