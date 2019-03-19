اغنى اثرياء اسياء الذي ولد في اليمن يقيم حفل زفاف اسطوري لنجله بحضور وزير النفط السعودي وشخصيات عالمية ..«شاهد من يكون -صور»

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة بلومبرغ ان وزير النفط السعودي خالد الفالح يقوم بثاني زيارة خلال أقل من ثلاثة أسابيع لحضور زفاف أكاش أمباني ابن موكيش أمباني أحد أغنى أقطاب النفط والاتصالات في الهند، الذي عقد زفافه أمس على شلوكة ميهتا ابنة منى ميهتا وراسل مهيتا في العاصمة الهندية أمس. وحضر الزفاف كبار الشخصيات العالمية التي شملت رؤوساء تنفيذيين لكبرى الشركات مثل بنك أوف أميريكا وغوغل وغيرهما Advertisements يذكر أن موكيش أمباني المولود في اليمن هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكتل الهندي، وصاحب الشركة الرئيسية لتكتل مجموعة ريليانس الهندية للمواد والطاقة، التي تعد أكبر شركة هندية من حيث قيمتها السوقية وثاني أكبر شركة هندية من حيث الأرباح.

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