بدعوة مفاجئة.. الزبيدي يغادر غداً إلى روسيا للمرة الأولى

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رسمياً عن مغادرة رئيسه عيدروس الزبيدي يوم غد الثلاثاء إلى روسيا بدعوة رسمية مفاجئة .

وأوضح المجلس أنه بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، يغادر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، يوم غدٍ الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف أنه ستبحث الزيارة رؤية المجلس الإنتقالي الجنوبي لحل الأزمة اليمنية، وحل قضية الجنوب، والجهود القائمة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام العادل والشامل.

كما ستبحث الزيارة أيضاً، مسائل تتعلق بالجانب الإنساني وجهود المجلس الإنتقالي الجنوبي في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب بالشراكة مع التحالف العربي.

يرافق الزبيدي كلاً من: رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس د. ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والمحامية نيران سوقي، و د. عبدالسلام صالح حميد عضو الجمعية الوطنية.

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وكان الزبيدي زار بريطانيا مؤخراً وعقد العديد من اللقاءات السياسية والدبلوماسية في لندن لأول مرة منذ تأسيس المجلس.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو هيئة سياسية في جنوب اليمن تم الإعلان عن هيئته الرئاسية في 11 مايو 2017.

تضم الهيئة الرئاسية للمجلس المعلن غالبية محافظي محافظات جنوب وشرق اليمن، وهي المحافظات التي كانت تمثل جغرافياً ما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وعَيْدَرُوُس قاسم عبدالعزيز الزُّبَيْدي من مواليد منطقة زُبَيْد مديرية الضالع /محافظة لحج عام 1967م)، هو رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أُعلن عنه يوم 11 مايو 2017 من عدن، بعد أيام من اقالته من منصب محافظ عدن .