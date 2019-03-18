اتحاد طلاب اليمن بتركيا ينظم دورة لمندوبي الجامعات والمتطوعين

نظم اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا - فرع اسطنبول دورة بعنوان " القيادة الطلابية " لكل من المندوبين في الجامعات والمتطوعين لدى الاتحاد والتي قدمها د.أحمد العقبي.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، حضر الدورة عدد من المهتمين والطلاب في مختلف التخصصات والجامعات.

وتخللت الدورة عدد من التمارين التطبيقية والأمثلة الحية والنقاش التفاعلي عن " القائد " ودوره المهم في أوطاننا وحاجتنا الماسة الى تطوير شبابنا لخدمة إخوانهم الطلاب اولا.

واختتم المدرب د. احمد العقبي دورته بصفات القائد الرئيسية المكتسبة والفطرية، وأشاد بعمل الإتحاد هيئة وطلابا بعد ان عبر عن اعجابه بإختيار العنوان للدورة .

وشكرت المسؤول عن الفعالية / لطيفة الهادي المسؤول المالي في الأتحاد تفاعل المندوبين والمتطوعين ، وتكرر شكرها للمدرب الدكتور / احمد العقبي على حضوره وعطائه للاتحاد .

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هذا ؛ وبعد ختام الدورة تم توزيع شهائد مشاركة للحضور ومن ثم تلاها إجتماع لمندوبي الاتحاد في الجامعات.

من جانب آخر، أقامت الهيئة التنفيذية لاتحاد طلاب اليمن في جنوب شرق تركيا يوم الأحد الموافق 2019/09/17م مسابقة ثقافية ووجبة غداء في كل من ديار بكر وباتمان وأورفا وذلك بمشاركة أغلب الطلاب بما في ذلك الطلاب المستجدين وبحضور مسؤول الأنشطة في الاتحاد العام الأخ جميل صالح والدكتور علي الزوري المقيم في ديار بكر.

وفاز في المسابقة الثقافية في ديار بكر الطالب عاصم علي وفي باتمان والطالب عبدالجبار فرحان أما في مدينة أورفا فقد فاز الطالب حمزة المحمدي حيث تم تكريم الفائزين بهدايا مكافأة لهم على فوزهم.

هذا وقد تم تأجيل إقامة النشاط في مدينة ماردين ليوم غد الإثنين بسبب ظروف بعض الطلاب.