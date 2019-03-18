عاجل : مقتل المخلافي يشعل تعز من جديد ...توسع الاشتباكات الى الدائري والقلعة ...تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة في تعز بين قوات من اللواء 170 دفاع جوي وقوات من كتائب ابي العباس التابعة للواء 35 مدرع. وقالت مصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت في أطراف المدينة القديمة وخلف قلعة القاهرة، وسمع دوي أنفجارات في انحاء متفرقة من مدينة تعز. وتأتي الأشتباكات عقب مقتل ابن عم اللواء صادق سرحان، وهو عبدالله مقبل المخلافي، ومرافقه في جولة سنان عصيفرة، بعد مشادات كلامية مع احد قيادات كتائب أبي العباس تدخل على اثرها مرافقه واصاب مقبل ما ادى إلى وفاته لاحقاً بأحد المستشفيات.



كما قتل مدني واصيب اربعة آخرين جراء اشتباكات في شارع جمال.



القتيل/ المقدم عبدالله مقبل المخلافي

وهاجم مسلحون منزل عارف جامل في حي المسبح،



كما يشهد الخط الدائري جوار جامعة تعز اشتباكات عنيفة بين عناصر من قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر من كتائب ابي العباس في تعز، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



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