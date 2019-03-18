شكرا لقرائتكم خبر عن ”رامز جلال” يبدأ تسجيل برنامج ”المقالب” الرمضاني و يختار دولة شرق آسيوية للإيقاع بضحاياه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من فريق عمل الفنان المصري، رامز جلال، إنّه بدء العمل في تسجيل حلقات برنامجه الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بعد أن أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه أحد أهم البرامج وأبرزها في نسب المشاهدة.

وبحسب وسائل إعلام فإن ”رامز اختار إندونيسيا لمواءمة الظروف بها للإيقاع بالضيوف من الشخصيات العامة والفنانين والمطربين، وصعوبة التكهن بإمكانية إحداث مقالب للضيوف، كي يستطيع إنجاح الحلقات كافة“.

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وأكدت أن رامز جلال سافر إلى إندونيسيا مصطحبًا فريق عمل البرنامج لبدء التصوير، حيث تم بالفعل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج.

يذكر أن رامز جلال يطل سنويًّا عبر برنامج مقالب يحمل أسماء مختلفة، حيث قدم أخيرًا العديد منها في موسم رمضان بينها ”رامز تحت الصفر“، ورامز تحت الأرض“، و“رامز بيلعب بالنار ”، و“رامز واكل الجو“، و“رامز قرش البحر“، و“رامز عنخ آمون“، و“رامز قلب الأسد“.