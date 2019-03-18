شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية .. قناة الجزيرة تلصق لليمنيين تهمة المجزرة في نيوزلندا ..(شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطة اعلامية لقناة الجزيرة في الاساءة الى اليمن واليمنيين بعد وضعها صورة للعلم اليمني في برنامجها " ما وراء الخبر " الذي بثته وتساءلت حلقة "ما وراء الخبر" التي بثتها القناة يوم السبت (2019/3/16) عن سبب كراهية البيض اليمينيين المتطرفين للمهاجرين وخاصة المسلمين.

السقطة الاعلامية لقناة الجزيرة جاءت بعد ان وضعت صورة عن الحلقة وفيها العلم اليمني مما يعطي الايحاء بأن اليمن لها دور في ذلك العمل الارهابي. وكان البرنامج قد ناقش في حلقته يوم امس الاسباب التي دفعت المتطرفيين لكراهية المهاجرين المسلمين وتنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.

