شكرا لقرائتكم خبر عن الحسناء مريم المنصوري تعود للظهور مجددا (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الطيارة الإماراتية الحسناء مريم المنصوري, لظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد اختفائها.

واشتهرت المنصوري التي تعتبر أول طيارة إماراتية مقاتلة, خلال مشاركة في عمليات عاصفة الحزم ضد الحوثيين, بعد ان تغزل فيها عددا من شعراء اليمن, ولاقت صورها انتشارا واسعا, خلال الايام الاولى للعمليات.

وعادت المنصور للظهور مجددا خلال تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها ضمن ختام الملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد بمحافظة أسوان.

يذكر ان المنصوري كانت اول مشاركة لها في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.