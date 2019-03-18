شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : مصدر عسكري يؤكد تسليم اللواء 30 مدرع للقائد الجديد العميد الركن هادي العولقي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد العميد الركن عبدالله مزاحم رئيس اللجنة المكلفة من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعملية الاستلام والتسليم بين قائد اللواء السابق للواء 30 مدرع المرابط في جبهة حمك بالعود مديرية قعطبه العميد الركن عبدالكريم الصيادي والقائد الجديد العميدالركن هادي العولقي ان عملية التسليم تمت بكل سلاسة وتجاوب من قبل القائد السابق ِِ
حيث تمت عملية التسليم صباح اليوم الاثنين 19 مارس الى قائد اللواء الجديد العميد الركن هادي العولقي في معسكر الشهيد عبداللطيف القحيف مقر وقيادة اللواء 30 مدرع .
واضاف مزاحم ان عملية الاستلام والتسليم تمت بحضور اللجنة المكلفة وكذلك بحضور قيادات وضباط وصف وجنود اللواء 30 مدرع وقيادات من المقاومة.
مقدما الشكر والتقدير للقائد السابق على تعاونه وتسهيل كل اعمال الجنه المكلفه متمنيا التوفيق والنجاح للقائد الجديد.
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