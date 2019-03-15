شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام .. الشيخ سعود الشريم يعلن عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة أمام الحرم المكي بالسعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أعلن الشيخ سعود الشريم من خلال موقعه الرسمي على تويتر وفي بيان عاجل له عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة، تلك العلامة التي صرح أنها ترتبط بالثلوج التي سقطت على إحدى المناطق الجبلية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الشيخ الشريم إرتباط سقوط الثلج بعلامات يوم القيامة مستشهد بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا أنه من رأى الثلوج يتذكر قول النبي لمعاذ في غزوة تبوك ” يوشك يامعاذ أن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا “.



وأشار أيضا إلى أنه في تلك الأيام تحدث الكثير الأشياء في حياتنا التي تشير إلى إقتراب يوم القيامة والتي لا يكون البعض على علم بها ولكن بالفعل تظهر والله سبحانه وتعالى أوضحه هو ونبيه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

فقال الله سبحانه وتعالى ” إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون”، حيث أن الإنسان لا يعلم في أي وقت يموت وبأي أرض أيضا يموت فعلى الجميع أن يعمل لأخرته لأن الدنيا فانية ولا يأخذ منها الفرد شيء وهو راحل.

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