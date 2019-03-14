شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة : الرئيس يسلم المجلس الانتقالي الجنوبي أهم الالوية العسكرية رسميا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد عسكري موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي اول الالوية العسكرية التابعة للشرعية في شمال اليمن.

وافاد مصدر خاص "ان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرار جمهوري قضت المادة الأولى بتعيين العقيد الركن مظلي هادي أحمد مسعد العولقي قائدا للواء ثلاثين مدرع المرابط في جبهة حمك في منطقة العود بمحافظة الضالع على الحدود مع محافظة اب ويرقى الى رتبة عميد خلفا للعميد الركن عبدالكريم محمد احمد الصيادي".

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وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشرة في الجريدة الرسمية.

واطاح الرئيس هادي بالعميد الصيادي ليسلم اللواء للعميد العولقي المعروف بعلاقته العتيقة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير امن محافظة عدن شلال شايع.