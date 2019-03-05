ورد الان : فلكي يمني شهير يحذر الجميع ويكشف ماسيحدث في اليمن خلال الـ 48 ساعة القادمة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن طقس اليمن ، حيث أكد أنه وبعد ان شهدت اليمن تساقط امطار متفرقة بين خفيفة و غزيرة تركزت معظمها على المرتفعات الغربية خلال شهر فبراير الماضي، فان التوقعات بناء على المعطيات الحالية لبيانات الاقمار الصناعية و نماذج الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 5 مارس 2019 حتى نهاية الأسبوع الجاري متوقع ارتفاع معدل هطول الأمطار المتفرقة بين خفيفة و غزيرة على بعض المناطق و كتالي:- المناطق المتوقع نشاط أعلى للخلايا لامطار متوسطة و غزيرة هي من لحج الى الظالع و الحبيلين الى إب و المناطق الشرقية من تعز و كذلك المكلا و المناطق القريبة منها اضافة الى بعض المناطق في شبوة و أبين و البيضاء ويكون المعدل التراكمي المتوقع للهطول من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع من 20 الى 50 ملي. و بالنسبة للمناطق الأخرى نشير الى الهطول للامطار الخفيفة المتفرقة و نشاط لبعض الخلايا الغزيرة على المرتفعات الغربية والمناطق و المدن القريبة منها وذلك بشكل امطار متفرقة ونفس الحال بعض المناطق في شمال حضرموت حتى مارب، نسال الله ان يسقينا غيثا نافعاً.
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