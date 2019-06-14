كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيرو وفنزويلا بث مباشر اليوم 15-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب فنزويلا لخوض مباراة قوية ضد نظيره بيرو مساء يوم السبت الموافق 15 يونيو في إطار أولى مباريات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تقام على ملاعب البرازيل في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل.

وستكون مباراة فنزويلا وبيرو مقامة على ملعب أرينا دو جريميو مساء السبت في تمام لساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 منتخبات؛ فنزويلا وبيرو والبرازيل وبوليفيا وهي مجموعة سهلة للسامبا ويمكنهم التأهل منهم.

ويدخل منتخب بيرو المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط وتأمل الجماهير في أن يتأهل الفريق للدور التالي ويقدمون مستويات متميزة لإعادة أمجادهم عندما حصدوا اللقب مرتين في السابق عامي 1939، 1975.

وستكون مباراة بيرو مع فنزويلا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 1 وهي مباراة قوية بين الطرفين فكل طرف يحلم بأن يحجز المقعد الثاني خلف البرازيل التي يتوقع أن تحصد المركز الأول في البطولة.

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وإليكم قائمة فنزويلا في كوبا أمريكا 2019:

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حراسة المرمى: ألاين باروخا، ويلكير فارينييز، رافايل رومو، جويل جراتيرول.

خط الدفاع: روبرتو روزاليس، أليكساندر غونزاليز، ميكيل فيلانويفا، رولف فيلتشر، خون تشانسيلور، يوردان أوسوريو، رونالد هرنانديز، لويس ماجو، برناردو أنور، ناهويل فيراريسي، بابلو بونيلا، وليامز فيلاسكيز.

خط الوسط: توماس رينكون، لويس مانويل سيخاس، رومولو أوتيرو، أركيميديس فيجويرا، جون موريلو، أجنيل فلوريس، داروين ماتشيز، خوانبي، جونيور مورينو، أدالبيرتو بينياراندا، يانخيل هيريرا، يفيرسون سوتيلدو، لويس جونزاليس، جيفرسون سافارينو، رينزو زامبرانو، إريكسون جالاردو، بيرالدو مانزانو، سامويل سوسا.

قائمة بيرو في كوبا أمريكا 2019:- -حراسة المرمى: بيدور جايسي (اليانز ليما) وكارلوس كاسيدا (ميلجار) وباتريسيو الباريز (سبورتنج كريستال). -المدافعون: الدو كورزو (يونفيرسيتاريو) وميجيل أراوخو (تايريز دي كوردوبا) ولويس ادفينكولا (رايو فايكانو) اندرسون سانتاماريا (أطلس) ولويس ابرام (فيليز سارسفيلد) وميجيل تراوكو (فلامنجو) وكارلوس زامبرانو (بازل) والكسندر كاينس (نيويورك سيتي). -وسط الملعب: ريناتو تابيا (فيلم تو تيلبورج) ويوشيمار يوتون (كروز أثول) وخيسوس بريتي (سبورتنج كريستال) وكريستوفر جونزاليس (سبورتنج كريستال) وايدنسون فلوريس (موريليا) وكريستيان كويبا (سانتوس) واندي بولو (بورتلاند تيمبريس) واندري كاريو (الهلال السعودي) وباولو هورتادو (كونيا سبور). -المهاجمون: باولو جيريرو (انترناسيونال) وراؤول رودياز (سياتل ساندرز) وجيفرسون فارفان (لوكوموتيف).

مشاهدة مباراة بيرو وفنزويلا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا في البرازيل 2019:-

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