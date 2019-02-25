يلا شوت مشاهدة مباراة الجيش وهلال القدس بث مباشر اليوم فى كأس الإتحاد الآسيوي bein sport hd

الآن بث حصرى مشاهدة مباراة الجيش وهلال القدس بث مباشر، و التى تُقام اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 كأس الإتحاد الآسيوي ، فى اطار مباريات الافتتاح للمجموعات، المجموعة الاولى، حيث يسعى الجيش السورى لتحقيق الفوز اليوم فى مباراته مع هلال القدس الفلسطين، حيث تقام مباراة اليوم على ملعب العباسيين فى دمشق بسوريا، و تضم المجموعة أيضا الوحدات و النجمة.

مشاهدة مباراة الجيش وهلال القدس بث مباشر اليوم

يمكن لجميع المشاهدين متابعة مباراة الجيش وهلال القدس اليوم الاثنين فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة و سوريا و القدس و الاردن و لبنان، السابعة بتوقيت السعودية و الكويت و قطر و البحرين و العراق و اليمن.

فى غضون دقائق ستبدأ المباراة