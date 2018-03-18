شكرا لقرائتكم ماليزيا تؤكد دعمها التام للأونروا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - عبدالله السعيد - أكدت ماليزيا مجدداً دعمها التام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) في الوفاء بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وقال نائب الأمين العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية الماليزية ، كينيدي جاوان في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم "الأونروا" في مقر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو "، في العاصمة الإيطالية روما إن "ماليزيا تقف بجانب الوكالة في الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، وأضاف أن :" ماليزيا دأبت على التأييد التام للكفاح العادل للشعب الفلسطيني، حيث لا تزال تساعدهم نقداً وعيناً على حد سواء".
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