ماليزيا تؤكد دعمها التام للأونروا

الرياض - عبدالله السعيد - أكدت ماليزيا مجدداً دعمها التام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) في الوفاء بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال نائب الأمين العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية الماليزية ، كينيدي جاوان في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم "الأونروا" في مقر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو "، في العاصمة الإيطالية روما إن "ماليزيا تقف بجانب الوكالة في الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، وأضاف أن :" ماليزيا دأبت على التأييد التام للكفاح العادل للشعب الفلسطيني، حيث لا تزال تساعدهم نقداً وعيناً على حد سواء".

