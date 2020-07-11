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ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يوليه 2020

انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية مفادها طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

 

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ونشرت بوابة أخبار اليوم أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستغرام نجد أن كلا منهما مازال يتابع الآخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

 

واللافت أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع فيسبوك بين مستخدميه، ولم ترد ياسمين صبري حتى الآن على شائعات طلاقها كما تجاهل ايضًا أحمد ابو هشيمة التعليق عليها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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