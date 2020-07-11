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شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة؟ والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية مفادها طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.
ونشرت بوابة أخبار اليوم أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستغرام نجد أن كلا منهما مازال يتابع الآخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.
واللافت أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع فيسبوك بين مستخدميه، ولم ترد ياسمين صبري حتى الآن على شائعات طلاقها كما تجاهل ايضًا أحمد ابو هشيمة التعليق عليها
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