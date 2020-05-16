تعرف على سعر برميل النفط في أسواق التداول العالمية

أنهت العقود الآجلة للنفط الأمريكي يوم الجمعة في أسواق تداول النفط محققة اتجاها صعوديا لتحقق مكاسب أسبوعية حيث حدد السوق تاريخ البدء الرسمي لخفض الإنتاج بموجب الاتفاقية الأخيرة بين كبار منتجي النفط.

قال فيل فلين، كبير محللي سوق تداول النفط في مجموعة برايس فيوتشرز: "تتحدى أسعار النفط العرض المفرط الحالي، وبدلاً من ذلك تركز على بداية أهم خفض إنتاج نفطي في التاريخ".

وقال إن التخفيضات في أسعارالنفط على وشك أن تكون "أهم تخفيض في إنتاج النفط والمنتجات، ولكن السوق" يحترم أيضًا العرض الهائل الحالي، الذي أدى إلى الحد من مكاسب السوق.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعة باسم أوبك +، خفض الإنتاج بعد الاتفاق في أبريل على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو ويونيو. كان الهدف من هذه الخطوة هو تعويض الانخفاض الحاد في الطلب العالمي على خلفية قيود السفر المرتبطة بمنع انتشار جائحة COVID-19.

سعر خام غرب تكساس الوسيط

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو CL1، + 4.51٪ في بورصة نيويورك التجارية 94 سنتًا، أو 5٪، ليستقر عند 19.78 دولار للبرميل. وقد سجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 16.8٪ في بورصة نيويورك التجارية، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 52٪ أعلى في الجلستين الأخيرتين لكنه لا يزال يعاني من انخفاض بنسبة 8٪ في أبريل، وهو منخفض بنسبة 68٪ تقريبًا حتى الآن.

سعر خام برنت القياسي

خام برنت القياسي العالمي لشهر يوليو BRNN20، + 0.60٪ استقر عند 26.44 دولار للبرميل على ICE Futures Europe، بانخفاض 4 سنتات، أو ما يقرب من 0.2٪. للأسبوع، ارتفعت أسعار عقود الشهر الأول 6.6٪.

حتى مع بدء تخفيضات أوبك +، إلا أن التجار يتطلعون إلى أحدث الأرقام حول إنتاج أعضاء أوبك في أبريل.

أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك ارتفع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا في أبريل مع ضخ الأعضاء 30.25 مليون برميل يوميا. كان ذلك بزيادة 1.61 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدل في مارس.

قبل التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك + في أبريل، انهار سعر تداول النفط إثر اجتماع في أوائل مارس بعد فشل السعودية عضو أوبك وروسيا غير العضو في الاتفاق على تخفيضات الإنتاج. وأدى ذلك إلى حرب أسعار وزيادات في الإنتاج بين البلدين، وطرح السؤال الأكبر .. أين تتجه أسعار النفط ؟ ، وهو السؤال الذي سيجيب عنه المحللين فى السطور التالية :

Advertisements

تصدر مؤشر النفط الأمريكي في أسواق تداول النفط عناوين الأخبار في 20 أبريل عندما تم تداول عقد خام غرب تكساس الوسيط في مايو واستقر في المنطقة السلبية لأول مرة على الإطلاق. في حين كان ذلك في جزء كبير منه بسبب الميكانيكا المنحرفة لعملية انتهاء الصلاحية وسط أزمة تخزين، فقد اعتبر ذلك رمزًا لسوق هابطة شهدت أسعار النفط تعاني من هبوط تاريخي.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، إن الفك المبكر لجزء كبير من صفقات شهر يونيو من خلال المنتجات المتداولة في البورصة في محاولة لتجنب عودة كارثة مايو ربما أتاح مجالًا للخام ليعاود الصعود هذا الأسبوع.

وقال محللون إن زيادة المعروض من المرجح أن تبقي على أسعار النفط الخام في الأسابيع والأشهر المقبلة، على الرغم من أن البعض يرى مجالًا لتعافي سعر البرميل في أسواق تداول النفط في وقت لاحق من العام حيث يخفض المنتجون الإنتاج ويقللون الاستثمار استجابة لانهيار الأسعار.

وقال جيسون جاميل المحلل في جيفريز في مذكرة "نتوقع أن تؤدي هذه الأسعار المنخفضة في نهاية المطاف إلى إعادة توازن السوق من خلال نمو أقوى في الطلب مع تراجع ركود COVID-19 وانخفاض إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي بسرعة".

وقال: "إن انخفاض الأسعار أجبر بالفعل العديد من شركات (التنقيب والإنتاج) الكبيرة على تخفيض ميزانياتها الرأسمالية (والأرباح) ونتوقع نفس الشيء في جميع أنحاء الصناعة". ومن المفارقات أن هذا التراجع الحاد والسريع في الأسعار يمكن أن يضع الأساس لسوق يعاني نقصًا كبيرًا في المعروض بعد عام 2021، وإن كان ذلك بمخزون متضخم.

وقالت فلين من برايس فيوتشرز جروب مع بدء تخفيضات انتاج أوبك + "تشير التقارير المبكرة إلى أن الالتزام بالتخفيضات سيكون مرتفعا."

وقال إن الولايات المتحدة، التي ليست جزءا من تحالف أوبك + "ستشهد انخفاض الإنتاج بأكثر من 2.0 مليون برميل يوميا بمرور الوقت". كونوكو فيليبس COP--7.03٪ هي من بين شركات النفط الكبرى التي أعلنت مؤخرًا عن انخفاض طوعي في إنتاج الخام في يونيو.

انخفض عدد الحفارات الأمريكية النشطة للتنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات من Baker Hughes. يوم الجمعة، كشفت البيانات أن عدد الحفارات الأمريكية النشطة للتنقيب عن النفط انخفض بنسبة 53 إلى 325 هذا الأسبوع. وهذا يعني المزيد من الانخفاضات في الإنتاج المحلي.

Advertisements