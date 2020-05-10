أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت عبدالله السند، عن أنه تم تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة، مشيراً إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.
وتعكس بيانات اليوم قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد تسجيل 415 إصابة وحالتي وفاة، وحتى مع أول أمس عندما تم رصد 3 وفيات و641 إصابة. وأكدت وزارة الصحة أن 107 مرضى تماثلوا للشفاء لتبلغ حصيلة المتعافين 2729 سخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 1065 إصابة جديدة بكورونا بالكويت والمجموع يقترب من 9000 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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