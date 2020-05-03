الصين تحذر من خطر عودة انتشار فيروس كورونا

حذر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين "مي فنج"، اليوم الأحد، من المخاطر المتعلقة بعودة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقال فنج - في تصريح اليوم- إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد انخفض لليوم الحادي عشر

على التوالي حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن الصين سجلت 12 حالة جديدة لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض أمس، وهو أقل عدد يومي يتم تسجيله منذ نحو أسبوعين.وأضاف فنج أن عشر مناطق على مستوى المقاطعات بالصين سجلت حالات عدوى محلية جديدة أو حالات لا تظهر عليها أعراض خلال الـ14 يوما الماضية، ما يلقي الضوء على المخاطر المتعلقة بعودة ظهور المرض أو حتى أن تفشي المرض مازال قائما.وتابع فنج "نحتاج للحفاظ على يقظة عالية وجعل الوقاية من المرض والسيطرة عليه جزء من أجندة عملنا الدوري بينما ندفع الجهود لاستئناف الإنتاج والحياة اليومية".