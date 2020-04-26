الولايات المتحدة توسع قائمة أعراض فيروس كورونا

وسعت السلطات الصحية الأميركية قائمة الأعراض المرجحة لعدوى ​فيروس كورونا​، وأدرجت فيها 6 أعراض جديدة. وشملت قائمة أعراض العدوى، والتي وضعتها مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها في ​الولايات المتحدة​، 3 أعراض هي درجة الحرارة المترفة للجسد والسعال وصعوبة ​التنفس​، قبل أن يتم توسيع هذا العدد اليوم.

وأضافت المراكز الأميركية على قائمة أعراض الفيروس النفضان والارتعاش المترافق بالانتفاض والألم في العضلات والصداع والتهاب الحلق وتراجع حاستي الشم و​الذوق​، موضحةً أن أن كل هذه الأعراض يمكن أن تظهر على المريض في غضون فترة تتراوح بين 2 إلى 14 يوما.