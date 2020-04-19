أهم طرق الوقاية من كورونا في شهر رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا بمناسبة حلول شهر رمضان عند المسلمين حول العالم.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة تطبيق عدد من التدابير الوقائية أثناء أداء مناسك شهر رمضان، منها الصلاة وزيارة الأماكن المقدسة والإفطارات الجماعية أو الولائم، إذ أوصت المنظمة على إقامة الإفطار في مكان مفتوح أن أمكن؛ وضمان التهوية الكافية للمكان وتدفق الهواء فیه، وتقصير مدة فعالية الإقطار قدر الإمكان للحد من ّ احتمالات التعرض للعدوى، وإعطاء الأفضلية لإقامة الشعائر والفعاليات في مجموعات صغيرة متعددة بدلا من إقامتها في جماعات كبیرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لم تجر أي دراسات بشأن الصيام ومخاطر الإصابة بعدوى كورونا ومن المفترض أن یكون الأشخاص الأصحاء قادرين على الصيام خلال شهر رمضان كما في السنوات السابقة، في حین تدرس إمكانية الافطار في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

ووجهت بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدى بين الحاضرين جلوسًا ووقوفا، من خلال تعيين أماكن مخصصة بما فى ذلك عند أداء الصلوات وأثناء الوضوء وفى مرافق الوضوء الجماعية، وكذلك في المناطق المخصصة لخلع الأحذية، وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص الذين يدخلون ويحضرون ويغادرون دور العبادة أو العتبات الدينية أو الأماكن الأخرى لضمان التباعد بينهم في جميع الأوقات، بالإضافة على النظر في اتخاذ تدابير ّ سهل تتبع المخالطين في حالة تحديد شخص مصاب بالمرض بين الحاضرين في فعالية معينة.