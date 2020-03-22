شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مصر: 45 يوم تفصلنا عن لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، إن المركز بصدد إنتاج لقاح مضاد فيروس كورونا المستجد، خلال شهر ونصف الشهر.



وحسبما ذكرت صحيفة الوطن المصرية أنه قال: "سيجري تجربة اللقاح على المواطنين، بعد موافقة وزارة الصحة والجهات المعنية بذلك، منوها بأن رؤية وطموحات الإدارة الفترة المقبلة، تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

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