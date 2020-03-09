فيديو متداول للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس "كورونا"...ابنته رغد تكشف الحقيقة

نشرت رغد صدام حسين، كريمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأحد 8 مارس 2020، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنه مفرك يظهر فيه والدها يتحدث فيه عن فيروس "كورونا".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو.

إلا أن رغد حسين، أكدت أن هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلّد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه. الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

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وأوضحت رغد أن الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين.