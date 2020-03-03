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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول يكشف حقيقة إخلاء الحرم المكي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف مسؤول في شؤون الحرم المكي، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي من صور للحرم المكي بدون مصليين وتعليقهم عليها بإنه تم إخلاءه بسبب فيروس كورونا .
ونقل موقع صدى البلد عن المسؤول قوله ان ما تم تداوله غير صحيح .. موضحًا أن الحرم به معتمرين .
واضاف أن المملكة تتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية قاصدى الحرمين الشريفين.
يشار إلى أنه يقوم أكثر من 3500 عامل بتطهير الحرم المكي 4 مرات يوميًا، للوقاية من الأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا.
وأوضح تقرير سابق للمملكة، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تضع خططًا وقائية، من أجل سلامة المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية.
ولا يقتصر الغسيل والتنظيف على الأرضيات فقط، بل يشمل الأسطح والسلالم، مشيرة إلى أنه يتم مزج مياه الغسيل بأكثر من 4 آلاف لتر من المعطرات المتنوعة.
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