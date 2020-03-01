تحرش جماعي بفتاتين يثير الغضب في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أثارت مجموعة من الشبان، غضباً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق مقطع فيديو اعتراضهم فتاتين في حادثة تحرش جماعي بمكان عام في البلاد.



ويظهر في الفيديو الذي يقول مغردون سعوديون في تويتر، إنه لحادثة تحرش جرت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فتاتين تمشيان سويةً على أحد الطرقات فيما يبدو، بينهم يحيط بهما عدد من الشبان، قبل أن تندفع إحداهن غاضبةً نحوهم.

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من المدونين السعوديين للجهات المختصة بملاحقة المتورطين بالتحرش بالفتيات.