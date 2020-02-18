العصار: اجتياز المدرعات المصرية الاختبارات السعودية والإماراتية بنجاح

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، أن "​السعودية​ و​الإمارات​ اختبرتا مدرعات st100 وst500 المصرية، وأن المدرعات اجتازت الاختبارات بنجاح، وهاتان المركبتان يناظران أفضل مركبات القتال في ​العالم​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أوضح العصار ان "الهيئة القومية للإنتاج الحربي تشمل 17 مصنعا تنتج الدبابات والسيارات المدرعة والأسلحة والذخائر، وتحتوي على مركز نظم ومعلومات، وشركة للمشروعات والإنشاءات ونادي الإنتاج الحربي، علاوة على قطاعات حكومية للتدريب والمركز الطبي التخصصي و​الميادين​ المركزية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا"، كاشفاً عن "البدء في دفع العمل في المنتجات الحربية، ونعمل حاليا على إعداد خطط لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات مع ​القوات المسلحة​".