ميمي: بورتيمونينسي سيكون نافذتي للانتقال إلى فرق اكبر

رياضة 2020-02-17 | 19:39 2,410 مشاهدة Advertisements اكد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي، ان فريقه الحالي سيكون نافذته للانتقال إلى فريق اكبر. ميمي سيلعب في صفوف بورتيمونينسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء. وقال ميمي خلال تقديمه لوسائل الإعلام البرتغالية، "انتقلت إلى صفوف بورتيمونينسي من اجل مساعدة الفريق والارتقاء في سلم الترتيب"



وأضاف ان "بورتيمونينسي، يمتلك لاعبين مميزين، ولديه جمهور رائع أتمنى ان يساند الفريق واللاعبين". وأضاف ان "بورتيمونينسي، يمتلك لاعبين مميزين، ولديه جمهور رائع أتمنى ان يساند الفريق واللاعبين". وأوضح ميمي، ان "بورتيمونينسي سيكون نافذتي للانتقال إلى فرق اكبر، اسأل الله التوفيق في محطتي الجديدة". ميمي انتقل إلى بورتيمونينسي، قادما من الدحيل القطري في الانتقالات الشتوية الأخيرة. المحرر: محمد خليل

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