نجوم مانشستر سيتي بإمكانهم الرحيل بشكل مجاني!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي يستطيعون الرحيل بشكل مجاني في أعقاب استبعاد الفريق من المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، مع تغريمه 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه يمكن للاعبي مانشستر سيتي الرحيل بشكل مجاني، لأن النادي انتهك بنودًا صريحة في عقودهم.

وأشارت إلى أن اللاعبين يستطيعون وضع النادي الإنجليزي بين حلين: الأول هو الرحيل دون مقابل، والثاني أن يتم تحسين عقودهم من أجل البقاء، والأمر نفسه ينطبق على المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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وقال جون مهرزاد، المحامي البارز الذي يمثل لاعبين ومدربين ووكلاء وأندية أوروبية "السيتي خرق عقود لاعبيه بشكل أساسي، مما يمكنهم من الرحيل عن النادي أو السعي للحصول على شروط مالية أفضل للبقاء".

وأضاف "يمكن أن يطلب نجوم السيتي الرحيل، لأن النادي تصرف بطريقة دمرت قدرتهم على اللعب في دوري أبطال أوروبا لموسمين".

وزاد "يمكن للاعبي السيتي أن يزعموا أن عقودهم تم انتهاكها، وأن يفسخوها ويتحولون لصفقات مجانية في الصيف المقبل".

وأتم "الفيفا يجب أن يقتنع بأن نجوم السيتي لديهم سبب عادل لإنهاء عقودهم مع النادي، ولذلك يمكن لوكلائهم الآن المطالبة بضمانات مالية ضخمة، وإعادة التفاوض حول العقود الحالية".