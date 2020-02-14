مقطع لرجل يدهس زوجته يتصدر "ترند تويتر" في السعودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشط وسم (#رجل_يصدم_زوجته) ليصبح واحدًا من الموضوعات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية، بعدما تناقل سعوديون مقطع فيديو أظهر لحظة دهس شخص امرأة بسيارته، وسط حالة من الذهول والصدمة تجاه ما حدث، فيما قالت جريدة "عكاظ" المحلية، إن المقطع "قديم، والسيدة بخير حاليًا".
أظهر الفيديو امرأة في شارع مُمتلىء بالسيارات المُسرعة، وبعد لحظات مضت سيارة عائدة إلى السيدة ودهستها بقوة.
وذكرت مواقع إخبارية ومغردون سعوديون أن قائد السيارة هو زوج السيدة التي دهسها في شارع بمدينة خميس مشيط في منطقة عسير (جنوب غرب المملكة العربية السعودية)، بينما نقلت جريدة "عكاظ" عن مصادر، قولها إن المقطع المُتداول "قديم والسيدة الآن بخير، فيما تم ضبط الجاني".
وقالت "سي إن إن" إنه رُغم كون ظروف حدوث الواقعة ما تزال غامضة، أرجع مغردون سببها إلى "خلافات عائلية" بين الرجل والمرأة.
وعبر الهاشتاغ، أعرب مغردون كيف كانت حالة الصدمة والاستياء لدى كثير من السعوديين.
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