صورة “إباحية” على طائرة “لارام”.. الشركة تعتذر وتؤكد أنها تعاملت بحزم مع المتورطين

خرجت شركة الخطوط الملكية المغربية عن صمتها بخصوص الصور المخلة بالآداب التي التقطت على إحدى طائرتها، ونشرها أحد منتسبيها وتداولها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة، خلال الأيام الماضية.

وتقدمت الشركة، في بلاغ اطلع عليه موقع “اليوم 24″، باعتذار لزبنائها عن هذه الصور “التي أضرت بسمعة الشركة وقيمها”، وفق البلاغ. كما أكدت الشركة أنها قد أجرت تحقيقا معمقا في ملابسات الواقعة، وتبين لها أنه “حادث معزول”.

وأضافت بأنها تعاملت بحزم شديد مع الأشخاص المعنيين بهذه الصور، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها، يضيف البلاغ.

وكان الشخص المعني قد ظهر في صورة “سيلفي” مع ممثلة إباحية برازيلية في وضعية مخلة على إحدى رحلات الشركة المغربية، ما أثار استياء واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي.