غداً.. انطلاق دوري ابطال آسيا 2020

وكان الهلال توج باللقب القاري الثالث بعد أن تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي العام الماضي، وهو يستهل المنافسة بمقابلة شهر خودرو الإيراني على ستاد نادي الوصل في دبي عند الساعة 6:40 بالتوقيت المحلي ضمن المجموعة الثانية.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً باختاكور الأوزبكي مع ضيفه شباب الأهلي دبي على ستاد باختاكور في طشقند.

وتحمل نسخة هذا العام حافزاً إضافياً من خلال حصول الفريقين المتأهلين إلى النهائي على بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، إلى جانب حصول البطل على بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إن "فوز الهلال بلقب البطولة العام الماضي رفع مستوى المنافسة لبقية الأندية في قارة آسيا، وفي ذات الوقت شهدنا أرقام قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم الآسيوية والعالمية".



وأضاف: "باتت بطولة دوري أبطال آسيا تحظى بمكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نتطلع لمتابعة نسخة رائعة للجماهير وكافة أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

ويشهد يوم الاثنين مباراتين أيضاً ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي الوحدة الإماراتي مع الأهلي السعودي وصيف بطل عام 2012 على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، والشرطة العراقي مع الاستقلال الإيراني على ستاد فرانسوا حريري في أربيل.

وتتواصل المنافسة في منطقة غرب آسيا يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع ضيفه التعاون السعودي على ستاد مدينة الشارقة، والدحيل القطري مع بيرسيبوليس الإيراني على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

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وفي المجموعة الرابعة يستهل نادي العين الإماراتي بطل عام 2003 مشوار المنافسة بمواجهة ضيفه سيباهان الإيراني على ستاد هزاع بن زايد في العين، والنصر السعودي مع ضيفه السد القطري على ستاد الملك فهد في الرياض.

في منطقة شرق آسيا، يتقابل ملبورن فيكتوري الأسترالي يوم الثلاثاء مع ضيفه تشيانغراي يونايتد التايلاندي على ستاد ريكتانغولار في ملبورن، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة الثامنة يتقابل تشونبوك هيوندلاي موتورز الكوري الجنوبي والفائز باللقب مرتين مع يوكوهاما مارينوس الياباني على ستاد كأس العالم في جيونجو.

ويمكن متابعة كافة تفاصيل هذه المباريات من خلال الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما يمكن للجماهير الفوز بجوائز مختلفة من خلال متابعة الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

