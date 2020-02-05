ربع نهائي “التشامبيونزليغ”.. الوداد في مواجهة نجم الساحل التونسي والرجاء يصطدم بمازيمبي

أجريت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن مواجهات حارقة بين أندية متمرسة على الصعيد القاري.

وحكمت القرعة على ممثل كرة القدم الوطنية الوداد الرياضي بمواجهة فريق نجم الساحل التونسي ، في وقت أوقعت القرعة الممثل الآخر للمغرب، الرجاء الرياضي، في مواجهة قوية لمنافسه تي بي مازيمبي الكونغولي .

وستجرى مباريات محطة الربع بين 28 فبراير الجاري، والسابع من مارس المقبل، في وقت حددت فيه الفترة ما بين فاتح ماي والتاسع منه مواعيد لمباريات دور النصف، على أساس أن يجرى النهائي يوم الـ 29 من الشهر ذاته.