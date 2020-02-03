تبدأ من 25 ألف جنيه.. "غرفة السياحة" تعلن أسعار عمرة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، موضحًا أن عددهم تخطى 260 ألف معتمر.

وقال السيسي لـ"الخليج 365"، إن كل التوقعات تشير إلى أن سعر عمرة رمضان للموسم الحالي "العمرة الاقتصادية" تتراوح بين 25 وحتى 30 ألف جنيه مدة (الشهر الكامل)، موضحًا أن الأسعار تناسب محدودي الدخل والحالة الاقتصادية للمواطنين، ولم تزيد كثيرًا عن عمرة رمضان الموسم الماضي.

وتراوحت أسعار عمرة رمضان "شهر كامل" العام الماضي، بين 20 وحتى 25 ألف جنيه "بري وبواخر" شامل البرنامج "الفطار والسحور والطيران السعودي" والانتقالات الداخلية في مكة والمدينة بجانب الإقامة في فنادق متميزة بالأراضي المقدسة.

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وتتضمن خطة العمل لموسم العمرة الحالي، تفويج الرحلات على موسمين، حرصًا على عدم التكدس والازدحام، حيث يشمل الموسم الأول رحلات منذ بداية الموسم وحتى رحلات شهر شعبان بحد أقصى للعودة 10.

ويشمل الموسم الثاني، رحلات بدء من السفر أول رمضان وحتى العودة منتصف شوال، ولا يجوز ترحيل عودة رحلات الموسم الأول للعودة بعد 10 رمضان، على أن يتم متابعة الرحلات وعودة المعتمرين بالمنافذ ومطابقتها مع توقيتات الرحلات المسجلة من خلال البوابة للتأكد من الإلتزام بالمواعيد المقرره طبقا لما قدمته الشركه عند الحصول علي الموافقات اللازمة لإستصدار الباركود، وفي حال المخالفة يعد ذلك اختراقاً لأنظمة العمل يوجب الجزاء طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977.

وبدأ العمل على بوابة العمرة المصرية يوم 17 نوفمبر 2019، حيث تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتي صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وعقدت وزارة السياحة مؤتمرًا صحفيًا في يوليو الماضي لإعلان تفاصيل إنشائها بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

كما انطلقت رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية إلى الأراضي المقدسة، نهاية نوفمبر 2019 أيصا، حيث بلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.