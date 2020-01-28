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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للمؤتمر الصحفي لإعلان صفقة القرن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن البيت الأبيض سينشر تفاصيلـ "صفقة القرن" اليوم في منتصف اليوم الثلاثاء، (الساعة 20:00 بتوقيت موسكو).
وأكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الإثنين رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولات عدة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" .
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المسؤولون، إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.
وأضاف مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أنه ”لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين والرئيس متمسك بحل على أسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
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