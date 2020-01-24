تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص "غريب الأطوار" يطلق على نفسه اسم "إبليس" ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.
وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني.
وقال حساب "موجز الأخبار" السعودي الموثق بالعلامة الزرقاء، والمعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في المملكة، إن قوات الشرطة ألقت القبض على "إبليس" دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو "إبليس"، عبر وسم #أطلقوا_سراح_إبليس، على موقع "تويتر"، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.
وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو "إبليس"، عبر وسم #أطلقوا_سراح_إبليس، على موقع "تويتر"، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول "إبليس"، فيما لم يتسن لـ "RT" التأكد من صحة الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 'إبليس' يثير ضجة في السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.