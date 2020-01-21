قتل شقيق لشقيقته في الدمام بالسعودية يشعل غضب عارم في السعودية

الثلاثاء 21 يناير 2020

أشعلت جريمة شهدتها مدينة الدمام بالسعودية، غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن الحادثة تسببت بإصابة فتاة ظلت في حالة حرجة بمستشفى عام لإكثر من نصف يوم .



وكانت البداية مع تغريدات نشرها المواطن، خالد سعود السعدي، في تويتر، بشأن تواجد شقيقته في مستشفى قوة الأمن العام في الدمام .. مشيراً إلى أن شقيقته مصابة بطلق ناري في العمود الفقري وحالتها خطرة .

واضاف أن شقيقته في الطوارئ منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى المساء ولم يتم أخذ أي إجراءات ولم يتم إستخراج الطلق الناري بسبب عدم توفر تخصص لهذه الحالات .

والحادثة بحسب ما يرويه السعدي وقعت عندما اراد شخص قتل أخته وأطلق النيران على باص طالبات بشكل عشوائي، مما أدى إلى وفاة الأخت المقصودة (ندى) وإصابة أخرى (روان) وسائق الباص .

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وناشد شقيق روان السعدي بالمساعدة في نقل أخته لمستشفى متخصص يستطيع معالجة حالتها الحرجة.

عقب ذلك تفاعل النشطاء الذين وجهوا مناشدات لوزير الصحة ومساعديه في التفاعل مع مناشدات السعدي ونقل أخته والسائق إلى مستشفى متخصص .

فيما ذهب آخرون إلى تناول الحادثة والتساؤل حول سبب السماح لمثل شقيق ندى القحطاني بحمل السلاح وإرتكاب هذه الجريمة التي تهدد السلم الإجتماعي في المملكة .

وطالب النشطاء، القضاء السعودي بعدم القبول بأي تنازل لإنقاذ القاتل وإنزال العقاب الرادع له .