كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركان الفلبين يتسبب في تعليق رحلات الطيران بمطار مانيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، تعليق رحلات الطيران بمطار مانيلا، جراء اطلاق بركان قرب العاصمة الفلبينية عمود رماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

ويقع بركان تال، وهو من أنشط براكين البلاد، وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوبي وسط العاصمة مانيلا.

ورفع معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من خمس درجات مما يعني أن انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام.

وحذر المعهد كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.

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وقال المجلس الوطني للتعامل مع الكوارث إنه يجري إجلاء نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة البركان وبلدات معرضة للخطر وخرج نحو ستة آلاف شخص بالفعل من المنطقة الخطرة بحلول بعد ظهر يوم الأحد.

ووصل الرماد إلى مانيلا مما أدى إلى تعليق رحلات الطيران في مطار العاصمة الدولي المزدحم. وقال المدير العام إيد مونريل إن التعليق سيستمر يوم الاثنين بسبب وجود رماد على المدرج.

وعلقت السلطات المحلية الدراسة ببعض المدارس يوم الاثنين وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقال متحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي في بيان إن الرئيس وجه السلطات إلى نقل الأشخاص من محيط بحيرة تال إلى خارج منطقة الخطر.