صدمة في الشارع الإيراني.. ابنة قاسم سليماني تحمل «الجنسية الأمريكية»

تداولت وسائل إعلامية نبأ تمتع ابنة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي أغتيل في غارة أمريكية في العراق، على الجنسية الأمريكية، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع الإيراني.

وأثار الخبر جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، باعتبار أن سليماني أحد أكبر أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم.

وأفاد موقع "dreshare" بأن ابنة سليماني تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيتها الإيرانية.

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وأضاف الموقع أن زينب قاسم سليماني (28 عاماً) ولدت في 1991، وتعمل لحسابها الخاص، وأن إسم والدتها غير معروف، ولديها شقيق يدعى محمد رضا، بالإضافة إلى عدم استكمالها تعليمها بعد حصولها على الشهادة الثانوية.

وأشار الموقع إلى أنه لا توجد تفاصيل بشأن زواج زينب سليماني، حيث تحيط حياتها الخاصة بالسرية، إلا أن الأوراق الرسمية تقول إنها غير متزوجة.

وظهرت زينب لأول مرة بعد مقتل والدهم قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي بالعراق، فجر الجمعة الماضي، حيث استقبلت كل من المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني لتلقيها العزاء، حيث طلبت منهما الانتقام من الولايات المتحدة.