انطلاق «ترقيم» المغاربة.. رقم تعريف وحيد للمواليد الجدد

شرعت المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بمدينة الدار البيضاء في إسناد رقم تعريف وحيد للمواليد، وهو الرقم الذي سيرافقهم طيلة حياتهم، وسيعمم هذا الإجراء على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة.

ولاحظ عدد من الآباء بمدينة الدار البيضاء إضافة الرقم الجديد تحت اسم «الرقم التعريفي الفريد» إلى النسخ الموجزة من رسم الولادة التياستخرجوها لأبنائهم.

وعكس رقم البطاقة الوطنية، الذي لا يُحدد إلا ببلوغ الأطفال سن 18 عاما، فإن الرقم الجديد المكون من 10 أرقام، سيلازم كل مواطن مغربي منذ ولادته، ليكون مرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به.