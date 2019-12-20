العراق يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة أحد لاعبيه في بطولة آسيا للمواي تاي

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في حديث للسومرية نيوز، إن "العراق تعرض لظلم تحكيمي واضح، حيث تعرض بطلنا الدولي اياد عبد الهادي بوزن (54) كغم لفئة المتقدمين ضد اللاعب الفيتنامي".

وأضاف ان "عبد الهادي كان متقدماً عليه وبفرق واضح وبشهادة جميع الحكام الا ان لجنة الحكام المركزية (الجوري) منحت الفوز للاعب الفيتنامي وبنتيجة (1/2) الأمر الذي ولد حالة من الغضب وسط الوفد العراقي وتم تقديم شكوى رسمية واعتراض على نتيجة المباراة".



وتابع "قدمنا اعتراضاً رسمياً ودفعنا 500$ دولار مبلغ الاعتراض".