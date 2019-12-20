اخبار العالم

العراق يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة أحد لاعبيه في بطولة آسيا للمواي تاي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-12-20 | 11:47

العراق يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة أحد لاعبيه في بطولة آسيا للمواي تاي

1,557 مشاهدة

تقدم الاتحاد العراقي للمواي تاي، بشكوى ضد تحكيم مواجهة احد لاعبيه في بطولة آسيا للمواي تاي بمدينة أبو ظبي في الامارات.
وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في حديث للسومرية نيوز، إن "العراق تعرض لظلم تحكيمي واضح، حيث تعرض بطلنا الدولي اياد عبد الهادي بوزن (54) كغم لفئة المتقدمين ضد اللاعب الفيتنامي".

وأضاف ان "عبد الهادي كان متقدماً عليه وبفرق واضح وبشهادة جميع الحكام الا ان لجنة الحكام المركزية (الجوري) منحت الفوز للاعب الفيتنامي وبنتيجة (1/2) الأمر الذي ولد حالة من الغضب وسط الوفد العراقي وتم تقديم شكوى رسمية واعتراض على نتيجة المباراة".


وتابع "قدمنا اعتراضاً رسمياً ودفعنا 500$ دولار مبلغ الاعتراض".

 


ExtImage-5299734-1600120960.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة أحد لاعبيه في بطولة آسيا للمواي تاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا