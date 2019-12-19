كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الأمريكي يحيل ترامب للمحاكمة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.

وقرر المجلس بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 رفضوا، إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قرر المجلس إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس، بأغلبية 229 صوتًا، ورفض 198 صوت، ومن المقرر محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ.