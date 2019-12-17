صور.. انهيار سور جامعة المعرفة بالرياض

انهار سور جامعة المعرفة بالرياض في المملكة العربية السعودية ما أسفر عن احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وذلك بحسب ما أعلنته الجامعة، اليوم الثلاثاء. الجامعة وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وذلك بحسب ما أعلنته الجامعة، اليوم الثلاثاء. فيما أعلن الدفاع المدني السعودي، أن الدفاع المدني صرح بأنه تم إنقاذ 4 أشخاص أحدهم حالته حرجه ومازالت أعمال البحث جارية.

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