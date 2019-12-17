قصة وفاة مها الفريح تشعل تريندات السعودية

أشعلت طريقة وفاة الناشطة السعودية، مها الفريح، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك إثر حادث مروري عندما كانت في طريقها لتدريس القرآن لطالباتها.

وتداول مغردون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قالوا إنه أخر ما نشرته الفريح على حسابها

عبر سناب شات.وكرر نشره زوجها مغردًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة".

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ودشن رواد تويتر هاشتاج #مها_الفريح، وعبروا فيه عن حزنهم الشديد لوفاتها، كاشفين عن

الأعمال الخيرية التي قامت بها، والطريقة الحسنة التي كانت تتعامل بها.ونشر خالها سليمان النجران عبر الهاشتاج: "اللهم اغفر لابنة أختي الغالية، وارفع درجاتها في المهديين ، واخلفها في عقبها في الغابرين، ونور لها قبرها، ويمن كتابها، ويسر حسابها، يا أرحم الراحمين #مها_الفريح".وأدى المشيعون أمس الأحد، الصلاة على الفريح بعد صلاة العشاء، في مسجد الملك فهد، بمحافظة عيون الجواء في السعودية.