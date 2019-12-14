سرقة مصنع “رونو” بطنجة..مداهمة ومواجهة واعتقال

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طنجة، اليوم السبت، من توقيف أحد المبحوث عنهم، المتورطين في عدة سرقات شهدها معمل “رونو نيسان”، بالمنطقة الصناعية الحرة ملوسة.
وتشير المعطيات المتوفرة ل” اليوم24″ أن عناصر الدرك انتقلت على الساعة السادسة صباحا، إلى دوار سيدي المخفي التابع لعمالة تاونات، حيث جرى توقيف أحد المشتبه فيهم، إثر توصلها بمعلومات دقيقة تفيد تواجده بالمنطقة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشتبه فيه أبدى مقاومة شرسة، ضد عناصر الدرك الملكي، عبر القفز من سور منزله، قبل أن تتمكن من توقيفه ونقله إلى طنجة.
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